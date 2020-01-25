شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب اليد فى تونس استعدادا لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم منتخب مصر لكرة اليد استعداداته النهائية اليوم، السبت، لمواجهة تونس مساء غد فى نهائى كأس أمم أفريقيا فى البطولة التى تقام على أرض الأخير والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد ورئيس بعثة الفراعنة فى تونس، برنامج المنتخب عقب الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى صباح اليوم لتحفيز اللاعبين، والذى يتضمن محاضرة فيديو فى الثانية عشرة ظهرا قبل تناول الغداء فى الواحدة، على أن يخوض اللاعبون تدريباً فى الخامسة عصراً ومحاضرة أخرى بالفيديو فى الثامنة مساءً، وأخيراً العشاء فى التاسعة.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

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وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر بعد أن حصل على راحة أمس الخميس.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى.

وتقام المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين، حيث نجح منتخب مصر فى ضمان التأهل إلى نصف النهائى مبكرًا ومعه أنجولا.