شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يطالب الجماهير بالدعاء له قبل إجراحة جراحة بالعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق مصر المقاصة، من جماهير الكرة المصرية الدعاء له، ونشر صورته عبر تويتر قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة بالعين. وخاض فريق مصر للمقاصة مرانه الأول عقب رحيل الجهاز الفنى السابق للفريق بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة الـ14 للدورى بنتيجة 3/1 واحتلال الفريق المركز الـ15 في الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عادل عبد المنعم يطالب الجماهير بالدعاء له قبل إجراحة جراحة بالعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.