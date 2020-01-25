كاسونجو: أمتلك ناديًا في الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي

قال الكونغولي كابونجو كاسونجو، لاعب فريق الزمالك، إنه يمتلك ناديًا في الدرجة الثالثة ببلاده؛ حيث يعمل على تصعيده للدرجات الأعلى بالدوري.

وأضاف كابونجو ـ خلال حلوله ضيفًا في فضائية الزمالك مساء يوم أمس الجمعة ـ :"أحب كرة القدم وأبحث عن مجال أخر أكون موهب به وهناك الكثير من المواهب في الكونغو أبحث عنها لاستطيع أوظفها في عالم الكرة".

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وتابع لاعب الزمالك:"أعتقد أنني أُجيد الاستثمار ولكن في الأساس أركز على عملي في نادي الزمالك لأنني لا أمارس كرة القدم منذ 6 أشهر لذا أعمل على استعادة (الفورمة) التي كنت عليها من قبل وأعتقد الزمالك سيكون له نصيبًا من البطولات هذا العام وأريد أن أكون جزءًا من ذلك".

وبإشارة مقدم البرنامج خالد الغندور إلى أن كابونغو كاسونجو يُقلد مرتضى منصور، رئيس الزمالك ويخصم للاعبي فريقه، رد اللاعب ضاحكًا:" لا أفعل كل ما يفعله مرتضى منصور، فالزمالك نادي كبير وفريق بطل ولا يمكن أن أقارنه بالنادي الذي أملكه في الكونغو".

وكان الزمالك قد قيّد كابونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بقائمته المحلية بعد فسخ نادي الوداد عقد إعارته من الزمالك.