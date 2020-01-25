رؤساء الوفود المشاركة في الالعاب الافريقية يشيدون بالسيسي والشعب المصري

أشاد رؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص، برئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي عبد الفتاح السيسي، وحكومة مصر وشعبها على استضافتهم لأول العاب افريقية تشهدها القارة السمراء.

وكان اجتماع رؤساء الوفود الذي ترأسه د. عماد محي الدين وشريف الفولى عضوا اللجنة التنفيذية العليا بحضور جميع رؤساء اللجان العاملة في الألعاب د. محمد

الزيدي رئيس اللجنة الإعلامية، د. باسم التهامى رئيس لجنة المسابقات، عمرو الطحاوي رئيس لجنة العمليات، طارق محسن رئيس لجنة الإقامة والاعاشة ، العميد حسام بدر رئيس لجنه البروتكول ، د. شريف أبو العنيين رئيس لجنة المتطوعين ، د. مصطفى شوقي رئيس لجنة التسجل ، احمد سعد رئيس لجنة الانتقالات

كما حضر من رؤساء الوفود بوركينا فاسو أنيك بيكبوم، بوروندي جان كلود، ساحل العاج أربان أماني ، جيبوتي علي محمد ، إثيوبيا الدكتور سلام ،غينيا بينتو كابا ، كينيا سوزان ماسيلا ، موريشيوس ساتياغان شويتون ، ملاوي دوريس السويدي، رواندا باتريك وهير،،السنغال راجح ديوري ،سيشيل هيلين إرنيستا ، أنسيلا سميث جنوب أفريقيا ، جنوب السودان ديفيد دانيال لوبانج ، السودان سلافة البنا ،وغو كومي أدوتويو ، زامبيا تشيلو مويدوكير