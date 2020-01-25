اللجنة الأولمبية: منتخب كرة اليد قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو

أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بمستوى ونتائج المنتخب الأول لكرة اليد الذي نجح في الوصول للمباراة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب أن المنتخب الأول لكرة اليد يقدم أداء مشرف والجميع يثق في قدراته على تخطي المباراة النهائية أمام تونس والتأهل الرسمي إلى أولمبياد طوكيو. أمام تونس والتأهل الرسمي إلى أولمبياد طوكيو. أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب أن منتخب اليد قادر على الفوز في المباراة النهائية ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين القادرين على إسعاد الشعب المصري.

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