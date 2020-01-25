فيه أمل والرقصة الأفريقية ايبونتو في افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص

يقام في الخامسة من مساء اليوم السبت، حفل الافتتاح افتتاح الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس.

ويشهد حفل الإفتتاح تواجد المطرب مدحت صالح، لغناء أغنية الحفل التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر وقام

بتلحينها الملحن بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع.

وتحمل الأغنية عنوان " فيه أمل " وسيقوم المطرب الكبير مدحت صالح بالغناء باللغة العربية بينما تغنى باللغتين الانجليزية والفرنسية كنزى تركي والكلمات باللغتين كتبهما لياسمين العبد، وقام بالتوزيع الموسيقى هاني ربيع وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح،

ويشارك بعزف اللحن جيتار أحمد حسين، والساكس رضا.

كما سيقام استعراض يحمل اسم (ايبونتو) وهي من لغات البانتو في جنوب أفريقيا، وتشير إلى مفهوم قريب من المفاهيم الإنسانية و "الأخوة".

وهذا المصطلح تم استخدامه في جنوب أفريقيا ، وخاصة من قبل الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام والاستعراض من تصميم واخراج خالد مهيب، مي ابراهيم، هدير حلمى تحت اشراف مناضل عنتر المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي المعاصر.