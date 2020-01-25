اليوم.. فايلر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة النجم الساحلي

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبيه مساء اليوم السبت بمعسكر الفريق، وذلك استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

وكثف السويسري جلساته ومحاضراته الفنية مع اللاعبين خلال الأيام الثلاثة الماضية، للتأكيد على بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي المرتقبة.

وكان الجهاز الفني قد أعد

تقريرًا بالفيديو عن آخر ٦ مباريات لفريق النجم الساحلي محليًا وأفريقيًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غدًا الأحد على ملعب السلام.