اليوم.. افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص برعاية السيسي

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم حفل افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي، وفى أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول لاعبين من 42 دولة أفريقية.

تشهد الألعاب ولأول مرة مساواة عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50-50 حيث يتنافسون في أربع رياضات، في خماسيات كرة القدم، وكرة السلة،

والعاب القوى، والبوتشى، وتستمر الألعاب حتى يوم 31 يناير، وهو أخر أيام رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقية، وتعد العاب الأولمبياد الخاص أكبر حدث إنساني تشهده القارة السمراء.

يقام حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس ووفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص يبدأ بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية، ثم دخول الإعلام، ودخول الدول

المشاركة.

ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبدالوهاب، ثم كلمة للرئيس الإقليمي أفريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى أحد اللاعبين الأفارقة وكلمة الحكام والمدربين، ثم قسم اللاعبين، ورفع الأعلام، ثم دخول الشعلة وإيقادها يجري بها عدد من اللاعبين الأفارقة، ثم إعطاء الإذن بانطلاق الألعاب ليبدأ بعدها حفل الافتتاح بعد أن تكون جميع الفرق المشاركة قد أخذت أماكنها في ستاد الدفاع الجوي.