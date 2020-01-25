عبدالحفيظ وعدلي يتوجهان للسودان قبل مواجهة الأهلي والهلال

يغادران سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى السودان قبل سفر بعثة الفريق بـ 24 ساعة، لبحث ترتيباتالإقامة والانتقالات، وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني مطلع الشهر المقبل.
يحدد السويسري رينيه فايلر لمديرالفني للفريق موعد سفر الفريق إلى السودان، والبرنامج التدريبي للأهلي عقب مباراة النجم الساحلي.
يستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء غدًا الأحد على ملعب السلام.
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