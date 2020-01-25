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10 نصائح أمنية لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري مساء غد الأحد على استاد إسماعيلية ضمن منافسات إياب دور الثمانية في البطولة العربية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الدراويش أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجله محمد الشامي.

النصائح والإرشادات الأمنية لجماهير مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى:

١- يسمح باصطحاب علم مصر وراية الإسماعيلى وراية الاتحاد السكندرى فقط.

٢- عدم رفع شعارات معادية أو تحريضية.

٣- التأكد من أن التذكرة أصلية ومعتمدة.

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٤- إظهار بطاقة الرقم القومى والتذاكر لرجال الأمن للتأكد منها.

٥- عدم اقتراب أى شخص من بوابات الاستاد

لا يحمل تذكرة أو تصريحا ومن يخالف ذلك سوف يتم القبض عليه.

٦- عدم إحضار باور بانك أو شاحن هاتف أو أية أجهزة أخرى ويسمح فقط بدخول الهاتف المحمول.

٧- عدم اصطحاب أية آلات حادة.

٨- لا يسمح بدخول زجاجات المياه أو عبوات المشروبات الغازية "كانز".

٩- الالتزام بالجلوس فى المكان المحدد حسب فئة التذكرة وعدم الجلوس بين الممرات.

١٠- تفتيش حقائب السيدات بواسطة الأمن النسائى.

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