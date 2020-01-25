جهاد جريشة يهدد باللجوء للكاف والفيفا بسبب القائمة الدولية

هدد الحكم الدولي جهاد جريشة، باللجوء للاتحادين الأفريقي والدولي، لاتخاذ موقف حيال وضعه رقم 3 في القائمة الدولية للحكام. الدولية للحكام. قال جريشة إن عدم وضعه رقم 1 في القائمة يعني ابتعاده عن كأس العالم 2022 حيث كان ينوي الاعتزال بعده، مشيرًا إلى أنه لن يصمت على حقه وسيتحرك في كل الاتجاهات ويتخذ جميع الإجراءات. ابتعاده عن كأس العالم 2022 حيث كان ينوي الاعتزال بعده، مشيرًا إلى أنه لن يصمت على حقه وسيتحرك في كل الاتجاهات ويتخذ جميع الإجراءات.

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