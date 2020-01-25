كاسونجو يكشف سبب عودته إلى الزمالك

وجه الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك الشكر لـ مرتضى منصور رئيس النادي وذلك عقب عودته للزمالك مرة أخرى.

قال كاسونجو عبر قناة الزمالك: "أنا سعيد جدا بعودتي للزمالك وكان مرتضى منصور رئيس النادي السر في تلك العودة تجمعني به علاقة قوية فهو ساندني وأعادني مرة أخرى إلى عالم كرة القدم بعد

6 أشهر دون خوض أي مباراة، أشعر براحة نفسية بعد العودة للزمالك".

وتابع: "أشكر والدتي التي هي سعيدة جدًا لكوني عدت للزمالك ولم تكن سعيدة عندما كنت في المغرب خصوصًا بسبب معاملة رئيس الوداد السيئة".

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أضاف: "جنش أكثر اللاعبين الذين اتحدث

معهم وكذلك عبدالله جمعة وفرجاني ساسي تربطني علاقة قوية مع جميع اللاعبين".

وحول سؤاله عن اختياره للانتقال إلى الزمالك في البداية قال:" اخترت الزمالك بقلبي رغم عرض الأهلي، ومكالمة مرتضى منصور رئيس النادي مع رئيس الاتحاد وصلت لي وقلت له بعدها سأوقع للزمالك".

وعن أهم أهدافه قال:" كل الأهداف بالنسبة لي مهمة قد يكون هدفي في سموحة هو الأهم للجمهور ولكن كل الأهداف بالنسبة لي مهمة"..