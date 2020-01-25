كاسونجو يكشف سبب عودته إلى الزمالك

وجه الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك الشكر لـ مرتضى منصور رئيس النادي وذلك عقب عودته للزمالك مرة أخرى.
قال كاسونجو عبر قناة الزمالك: "أنا سعيد جدا بعودتي للزمالك وكان مرتضى منصور رئيس النادي السر في تلك العودة تجمعني به علاقة قوية فهو ساندني وأعادني مرة أخرى إلى عالم كرة القدم بعد6 أشهر دون خوض أي مباراة، أشعر براحة نفسية بعد العودة للزمالك".
وتابع: "أشكر والدتي التي هي سعيدة جدًا لكوني عدت للزمالك ولم تكن سعيدة عندما كنت في المغرب خصوصًا بسبب معاملة رئيس الوداد السيئة".
أضاف: "جنش أكثر اللاعبين الذين اتحدثمعهم وكذلك عبدالله جمعة وفرجاني ساسي تربطني علاقة قوية مع جميع اللاعبين".
وحول سؤاله عن اختياره للانتقال إلى الزمالك في البداية قال:" اخترت الزمالك بقلبي رغم عرض الأهلي، ومكالمة مرتضى منصور رئيس النادي مع رئيس الاتحاد وصلت لي وقلت له بعدها سأوقع للزمالك".
وعن أهم أهدافه قال:" كل الأهداف بالنسبة لي مهمة قد يكون هدفي في سموحة هو الأهم للجمهور ولكن كل الأهداف بالنسبة لي مهمة"..
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