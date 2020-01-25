موعد مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام في كأس الاتحاد.. والقنوات الناقلة

يحل توتنهام هوتسبير اليوم السبت ضيفًا على ملعب سينت ماري لمواجهة سواثهامبتون، في إطار مباريات الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يخوض توتنهام المباراة بحثًا عن مواصلة مشواره في البطولة سعيًا وراء تحقيق لقب،

في الموسم المخيب للآمال الذي تعيشه جماهير الفريق.

كما أن المباراة ستكون ثأرية لكتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث تلقى توتنهام الهزيمة من ساوثهامبتون بهدف دون رد،

في أخر لقاء جمعهما في الدوري الإنجليزي مطلع يناير الجاري.

موعد مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام :

تنطلق المباراة في في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،

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والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ساوثهامبتون وتوتنهام :

تذاع مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2