رياضة | قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صارم من كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في عدم الدفع بأي لاعب في المباريات قبل اكتمال فورمته مع الفريق.



ورفض المدرب المجازفة بأي لاعب غير جاهز من الناحية الطبية في الوقت الحالي حتى لا تتفاقم الإصابة عليه وضمان الاستفادة منه.



ووضع الجهاز برنامجا خاصا لكاسونجو وعبدالله جمعة في الأيام الماضية للوصول بهما إلى المستوى الأمثل من كافة الجوانب بالإضافة إلى محمد أبو جبل والذي شارك في تدريبات خاصة خلال الأيام الماضية، ويسعى الخواجة لتجهيز كل اللاعبين بشكل جيد خاصة أن الفريق مقبل على ضغط لقاءات على كافة الأصعدة المحلية والقارية.



وركز كارتيرون على تجهيز البدائل بكافة المستويات وعلى رأسهم محمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى بجانب محمد عبد الغني ومحمود علاء في خط الدفاع.

وانتهت قمة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعت بدوري أبطال إفريقيا.