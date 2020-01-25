رياضة | كارتيرون يحسم قائمة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم قائمة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في الساعات المقبلة لمناقشة ملف السوبر الإفريقي.



ويضع أمير مرتضى مع كارتيرون قائمة السوبر الإفريقي التي سيخوض بها الفريق اللقاء بشكل نهائي.



وأصبح الزمالك مجبر على إرسال قائمة السوبر الافريقي نهاية الشهر الجاري والتي تضم 18 لاعبًا فقطز

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل بالدوحة في السوبر الإفريقي.



ويناقش أمير مرتضى مع كارتيرون قائمة الـ18 للمباراة والمفاضلة بين بعض اللاعبين داخل الفريق خاصة أن القائمة تصل لـ30 بما يعني أن الجهاز سيكون مجبر على إصطحاب نصف المقيدين فقط.



ويستعد الزمالك لملاقاة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري.