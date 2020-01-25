رياضة | صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية مفاجأة جديدة بشأن موعد انضمام كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" في تقرير لها اليوم إن قرار مبابي بتعليق محادثات عقده مع باريس سان جيرمان يتلاءم تماما مع إستراتيجية ريال مدريد.

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وتابعت: "لن يقوم بيريز بأي حركات عدوانية بالنظر إلى علاقته الطيبة مع باريس سان جيرمان - لكنه ينتظر أن يأخذ مبابي المبادرة الجريئة بفتح الباب أمام ريال مدريد".

واختتمت الصحيفة المقربة من ريال مدريد: "إذا لم يحدث انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف ، فيمكنه الانتظار حتى صيف 2021 ، وعندها سيكون قادرًا على إقناع باريس سان جيرمان لأنه سيظل على بعد سنة واحدة من المغادرة مجانًا. لهذا السبب لا يخاف مبابي من رمي الكثير من الغمزات على زيدان وريال مدريد".