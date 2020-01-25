رياضة | تطورات جديدة في إصابة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في إصابة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بعد مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي.



وأوضح أن رمضان صبحي سيخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب مباراة النجم الساحلي؛ تمهيدا للدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.



ويؤدي رمضان صبحي برنامجا تأهيليا؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية.



ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.



ويمتلك نادي الأهلي في رصيده 7 نقاط بعد التفوق على الهلال السوداني بهدفين لهدف، والتغلب على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2-0 ، ثم التعادل أمام نفس الفريق بهدف لمثله.