رياضة | محاضرة فنية تجهز الأهلي لموقعة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فنية تجهز الأهلي لموقعة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة فنية للاعبيه مساء اليوم السبت بمعسكر الفريق؛ وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

وكثف السويسري جلساته ومحاضراته الفنية مع اللاعبين خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ للتأكيد على بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي المرتقبة.

وكان الجهاز الفني قد أعد تقريرا بالفيديو عن آخر ٦ مباريات لفريق النجم الساحلي محليا وإفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.

