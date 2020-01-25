رياضة | ليس فيدال.. نجم برشلونة على بعد خطوة من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس فيدال.. نجم برشلونة على بعد خطوة من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية اليوم عن اقتراب لاعب برشلونة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

ووفقا لإذاعة SER فإن روما وبرشلونة يتفاوضان بشأن كارليس بيريز, مهاجم البارسا وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن صفقة كارليس بيريز ستكون بيع مع خيار إعادة الشراء في الفترة القادمة.

ويستعد برشلونة لخوض اختبار قوي أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إنتر ميلان الإيطالي هو الأخر يحاول بكل قوة لضم متوسط ميدان برشلونة ، التشيلي أرتورو فيدال في الفترة الحالية.