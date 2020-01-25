رياضة | أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الأهلي بسبب صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نهائيا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وافق على رحيل صالح جمعة وذلك في مؤتمر صحفي عقد قبل عدة أيام، لكن اللاعب يرغب في الرحيل بشكل نهائي .

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الأهلي يرفض رحيل صالح جمعة بشكل نهائي والموافقة فقط على رحيله على سبيل الإعارة من أجل الاستفادة ماديا من الصفقة.

ويرغب صالح جمعة في الحصول على الاستغناء النهائي والذهاب إلى الوجهة التي يريدها وهو ما قوبل بالرفض من مسئولي القلعة الحمراء.

ويسعى مسئولو الأهلي لتسوق اللاعب في الأيام القليلة المقبلة قبل اغلاق باب الانتقالات الشتوية، لكن الأمور تزداد صعوبة في كون يعاني من عدم الالتزام بالإضافة إلى المبلغ الكبير الذي يطلبه صالح جمعة.