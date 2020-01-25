رياضة | وزير الرياضة يلتقى منتخب مصر لكرة اليد في تونس (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يلتقى منتخب مصر لكرة اليد في تونس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل مغادرته تونس اليوم عائدا الي القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقي لاعبى منتخب مصر لكرة اليد رجال والجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك بمقر فندق الإقامة بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد.

وخلال اللقاء حفز وزير الرياضة لاعبي المنتخب الوطني، للنهائي الإفريقي المرتقب غدا الاحد أمام نظيره المنتخب التونسي الشقيق، مطالبا ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية وهي لقب البطولة الافريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأثنى صبحي على أداء كل اللاعبين في مباراة قبل النهائي والتي أنتهت بفوز منتخب مصر على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة ٣٠ مقابل ٢٧، والذي إعتبره صبحي فوز مهم ودافع كبير للتتويج بالبطولة والتغلب على المنتخب التونسي القوي، والذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

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وفي ختام حديثة وجه صبحي الشكر لكل أبطال منتخب مصر على الاداء الذي بذل طوال البطولة، مشيرا ان جماهير مصر ستكون في انتظاركم في مطار القاهرة عائدين بكأس البطولة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد قام امس بمؤازرة المنتخب المصرى من مدرجات ملعب المباراة والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني على شقيقه المنتخب الجزائري بنتيجة ٣٠ / ٢٧.

كما تأهل منتخب تونس لكرة اليد إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو لمواجهة الفراعنة لتحديد اللقب غدا الأحد، وذلك بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 39 /23 فى نصف النهائى.