رياضة | خلال ساعات.. صفقتان من العيار الثقيل على أعتاب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. صفقتان من العيار الثقيل على أعتاب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من حسم عدد من الصفقات الجديدة، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

السويكت في مقطع فيديو منتشر، بعد نهاية مباراة النصر مع الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري، والذي انتصر فيها العالمي، بهدف مقابل لا شيء، يشير إلى إبرام صفقات جديدة قبل إغلاق الميركاتو.

وقال السويكت في مقطع فيديو: "أريد أن أبلغ جماهير النصر بأن يبشرو، فالنادي في طريقه للتعاقد مع صفقات جديده قبل نهاية الشهر الجاري".

ومن المتوقع أن تعلن إدارة نادي النصر خلال الساعات القليلة القادمة عن تعاقدها مع بعض الصفقات الجديدة الهامة لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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وكانت تفارير صحفية قد كشفت من قبل أن نادي النصر قدم عرضا مغريا إلى إدارة نادي الشباب للتعاقد مع لاغب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبدالمجيد الصليهم؛ خاصة مع دخوله الفترة الحرة من عقده.

وشارك الصليهم مع فريق الشباب في 124 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

كما أشارت التقارير إلى إقتراب إدارة نادي النصر من ضم أحمد الدوسري، حارس مرمى نادي خيطان الكويتي.