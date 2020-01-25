رياضة | عرض جديد من برشلونة لضم بديل سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد من برشلونة لضم بديل سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب نادي برشلونة في تقديم عرض جديد إلى فالنسيا من أجل إقناعه بالتخلي عن مهاجمه رودريجو مورينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
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ويسعى برشلونة للتعاقد مع مورينو من أجل تعويض غياب الأوروجوياني لويس سواريز والذي سيبتعد عن الملاعب لأربعة أشهر عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة يريد إدخال لاعب في صفقة ردرويجو مورينو لإقناع فالنسيا برحيل المهاجم الإسباني.
وأضافت الصحيفة بأن برشلونة سيعرض على فالنسيا لاعب من فريق الشباب ولا ينوي عرض أي لاعب من الفريق الأول.
الصحيفة تابعت بأنه في ي مكاتب نادي برشلونة تأكدوا أن خيار أوباميانج أصعب بكثير من خيار رودريجو,.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي أوليفيه جيرو ليس من ضمن الاهتمامات التي يسعى برشلونة لجلبها لصفوفه.