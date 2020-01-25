اونلاين | مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مباراة زيسكو وأول أغسطس ARSENAL

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مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مباراة زيسكو وأول أغسطس ARSENAL تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء أمس الجمعة، أمام ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، سلبيًا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي يحمل لقبها فريق الترجي الرياضي التونسي، في أخر نسختين، تحت قيادة المدير الفني الوطني، معين الشعباني.

مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مباراة زيسكو وأول أغسطس ARSENAL الزمالك رفع رصيده لـ8 نقاط، وفقد فرصة المنافسة على صدارة المجموعة، حيث إنه يبتعد عن فريق تي بي مازيمبي متصدر جدول ترتيب المجموعة بـ3 نقاط كاملة؛ ولكن الأخير ضمن تصدر المجموعة، حيث إنه فاز في الجولة الأولى على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل سلبيًا إيابًا على ستاد السلام؛ ليضمن صدارة المجموعة.

مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مباراة زيسكو وأول أغسطس ARSENAL أما الزمالك فهو قاب قوسين أو ادنى من التأهل حيث إنه يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، ويأتي ثالثًا فريق أول أغسطس الأنجولي بنقطتين، وهو نفس رصيد فريق زيسكو يونايتد الزامبي، وسيستضيف الأخير الفريق الأنجولي اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة ذاتها، ويحتاج الزمالك إلى تعادل الفريقين أو فوز زيسكو، من أجل حسم تأهله إلى دور الثمانية.

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مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مباراة زيسكو وأول أغسطس ARSENAL حيث أن في حالة فوز زيسكو على أول أغسطس وانتصاره في الجولة الأخيرة على مازيمبي بالكونغو وفي حالة خسارة الزمالك في الجولة الأخيرة أمام أول أغسطس سيتأهل الفارس الأبيض ايضًا لأن المواجهات المباشرة في صالح الزمالك، حيث أن الزمالك تعادل أمام زيسكو في زامبيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز عليه في مصر بهدفين نظيفين.

مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مباراة زيسكو وأول أغسطس ARSENAL أما السيناريو الذي لا يتمناه الزمالك، هو فوز أول أغسطس، وسيحل عليه الزمالك ضيفًا في الجولة الأخيرة وسيكون الفريق الأنجولي مُطالب بتعويض خسارته أمام الزمالك بثنائية نظيفة ذهابًا؛ ليتمكن من التأهل إلى دور الثمانية.

مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مباراة زيسكو وأول أغسطس ARSENAL وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة بي ان سبورتس 7.