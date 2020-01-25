اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر تنتظر جماهير نادى الزمالك اليوم مواجهة حاسمة فى مشوار مجموعة الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، عندما يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الحكم مهدي عبيد، فى مباراة ستحسم الصاعدين لدور ال 8 من البطولة الإفريقية.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر وكان نادى الزمالك قد تعادل سلبيًا امام فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصل الزمالك للنقطة الثامنة ببنما وصل مازيمبي للنقطة ال 11 والذى صعد رسميًا.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر موعد مباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي

يحل فريق أول أغسطس الأنجولى ضيف على نادي زيسكو الزامبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي

Advertisements

يلتقي فريقي زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولى اليوم فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر اليوم كورة ستار مباراة زيسكو وأول أغسطس بث مباشر ترتيب المجموعة قبل مباراة زيسكو وأول أغسطس

مازيمبي الكونغولي 11 نقطة

الزمالك المصري 8 نقاط

زيسكو الزامبي نقتطين

أول أغسطس الأنجولى نقتطين