اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube تنتظر جماهير نادى الزمالك اليوم مواجهة حاسمة فى مشوار مجموعة الأبيض ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، عندما يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي نظيره أول أغسطس الأنجولى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحت قيادة الحكم مهدي عبيد، فى مباراة ستحسم الصاعدين لدور ال 8 من البطولة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube وكان نادى الزمالك قد تعادل سلبيًا امام فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصل الزمالك للنقطة الثامنة ببنما وصل مازيمبي للنقطة ال 11 والذى صعد رسميًا.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube موعد مباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي

يحل فريق أول أغسطس الأنجولى ضيف على نادي زيسكو الزامبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube القنوات الناقلة لمباراة زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي

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يلتقي فريقي زيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولى اليوم فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ترتيب المجموعة قبل مباراة زيسكو وأول أغسطس

مازيمبي الكونغولي 11 نقطة

الزمالك المصري 8 نقاط

زيسكو الزامبي نقتطين

أول أغسطس الأنجولى نقتطين