اونلاين | بث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني

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بث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني يخوض فريق بلاتينيوم الزيمبابوي عصر اليوم السبت، مواجهة الهلال السوداني، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني ويترقب النادي الأهلي نتيجة مباراة اليوم حيث أنها تعد مصيرية للفريق الأحمر في مشواره الأفريقي، بعد تشابك حسابات الصعود في المجموعة.

بث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني وتبدأ مباراة بلاتينيوم ضد الهلال الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة "الرابعة بتوقيت مكة المكرمة"، وسيتم نقلها عبر قناة "بي إن سبورتس HD1" وسيقوم بالتعليق عليها سوار الذهب.

بث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني ويدخل بلاتينيوم صاحب الأرض مباراة اليوم وفي رصيده نقطة واحدة يتذيل بها ترتيب المجموعة الثانية، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث وفي رصيده 6 نقاط.

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بث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بلاتينيوم فقد فرص التأهل .. والهلال يسعى لتحقيق الفوز

وفقد بلاتينيوم كل فرص الصعود، بعد أن حقق نقطته الوحيدة من التعادل مع الأهلي في الجولة الرابعة، ولكنها لم تكن كافية للحفاظ على آمال الفريق الزيمبابوي في التأهل إلى ربع النهائي.

بث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بينما يملك الهلال فرصة ذهبية للتأهل، بشرط تحقيق الانتصار اليوم على بلاتينيوم والوصول إلى النقطة التاسعة، وسيستضيف الأهلي في السودان بالجولة الأخيرة المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وبث مباشر مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني بث مباشر - منقولة الآن عبر beIN SPORTS HD اليوم بث حي مباراة بلاتينيوم والهلال السوداني ينتظر الأهلي هدية من مباراة اليوم، حيث يتمنى عشاق الفريق الأحمر فوز الفريق الزيمبابوي ليتوقف رصيد الهلال عند 6 نقاط، لتتاح فرصة حسم التأهل غدا للفريق المصري الذي يملك 7 نقاط، وحال تحقيق انتصار غدا على ضيفه النجم الساحلي التونسي يضمن تأهله إلى ربع النهائي دون الانتظار لمباراة المرحلة الأخيرة.