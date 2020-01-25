اونلاين | «القناة المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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«القناة المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوي منافسه الهلال السوداني فى الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، وذلك قبل مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي التي ستقام غدا على ستاد السلام بختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية.

«القناة المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع النجم الساحلي يتصدر حالياً جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري ابطال افريقيا برصيد 9 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين على الاهلى صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.

«القناة المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ويدخل الهلال السوداني مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للحفاظ على آماله فى التأهل للدور ربع النهائي، بينما يسعى بلاتينيوم لتحقيق فوزه الاول فى دور المجموعات للحصول على دفعة معنوية بعد تأكد خروجه المبكر من منافسات البطولة، وستتابع جماهير الأهلي المباراة باهتمام خاصة وأن مصير الفريق قد يتعلق بالمباراة الأخيرة في المجموعة ضد الهلال في السودان.

«القناة المفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع وتعد مباراة اليوم هي الاولى لفريق الهلال السوداني تحت قيادة المدرب الجديد الفاتح النقر والذي تولى المهمة خلفًا للمصري حمادة صدقي الذي رحل لتدريب سموحة.