اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

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مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا يسعى الهلال السودانى الى الخروج بنتيجة ايجابية من اجل المحافظة على حظوظه للحصد احدى بطاقتى التأهل عن المجموعة النارية التى تضم ايضا الاهلى والنجم الساحلى.

مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

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تعادل الهلال امام بلاتنيوم او الفوز عليه يحافظ له على حظوظه حتى الجولة الاخيرة من دور المجموعات والتى سوف تقام امام الاهلى فى ام درمان، اما الهزيمة اليوم وفوز الاهلى غدا على النجم الساحلى يصعد بالاهلى الى دور الثمانية، خاصة ان بطل تونس لديه مباراة على ملعبه امام بلاتنيوم ومن السهل حصد الثلاث نقاط فيها ليصل الى النقطة 12.

مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، حيث تتابعها الجماهير الاهلاوية متمنين خروج الهلال بنتيجة سلبية اليوم، وتذاع المباراة عبر القناة الارضية فى زيمبابوى، بينما تذاع على قنوات بى ان سبورت المشفرة.