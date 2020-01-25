اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري ابطال افريقيا بث مباشر الهلال السودانى وبلاتينيوم

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري ابطال افريقيا بث مباشر الهلال السودانى وبلاتينيوم يواجه بلاتينيوم بطل زيمبابوي منافسه الهلال السوداني فى الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، وذلك قبل مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي التي ستقام غدا على ستاد السلام بختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري ابطال افريقيا بث مباشر الهلال السودانى وبلاتينيوم

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النجم الساحلي يتصدر حالياً جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دوري ابطال افريقيا برصيد 9 نقاط متفوقاً بفارق نقطتين على الاهلى صاحب الوصافة بـ7 نقاط، بينما يحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري ابطال افريقيا بث مباشر الهلال السودانى وبلاتينيوم الهلال السوداني مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للحفاظ على آماله فى التأهل للدور ربع النهائي، بينما يسعى بلاتينيوم لتحقيق فوزه الاول فى دور المجموعات للحصول على دفعة معنوية بعد تأكد خروجه المبكر من منافسات البطولة، وستتابع جماهير الأهلي المباراة باهتمام خاصة وأن مصير الفريق قد يتعلق بالمباراة الأخيرة في المجموعة ضد الهلال في السودان.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر اليوم كورة ستار في دوري ابطال افريقيا بث مباشر الهلال السودانى وبلاتينيوم مباراة اليوم هي الاولى لفريق الهلال السوداني تحت قيادة المدرب الجديد الفاتح النقر والذي تولى المهمة خلفًا للمصري حمادة صدقي الذي رحل لتدريب سموحة.