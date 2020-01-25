اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الهلال السودانى وبلاتينيوم

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مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الهلال السودانى وبلاتينيوم يسعى الهلال السودانى الى الخروج بنتيجة ايجابية من اجل المحافظة على حظوظه للحصد احدى بطاقتى التأهل عن المجموعة النارية التى تضم ايضا الاهلى والنجم الساحلى.

مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الهلال السودانى وبلاتينيوم تعادل الهلال امام بلاتنيوم او الفوز عليه يحافظ له على حظوظه حتى الجولة الاخيرة من دور المجموعات والتى سوف تقام امام الاهلى فى ام درمان، اما الهزيمة اليوم وفوز الاهلى غدا على النجم الساحلى يصعد بالاهلى الى دور الثمانية، خاصة ان بطل تونس لديه مباراة على ملعبه امام بلاتنيوم ومن السهل حصد الثلاث نقاط فيها ليصل الى النقطة 12.

مشاهدة مباراة الهلال السودانى وبلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش الهلال السودانى وبلاتينيوم ومن المقرر ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، حيث تتابعها الجماهير الاهلاوية متمنين خروج الهلال بنتيجة سلبية اليوم، وتذاع المباراة عبر القناة الارضية فى زيمبابوى، بينما تذاع على قنوات بى ان سبورت المشفرة.