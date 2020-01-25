اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والشباب ksa بث مباشر| كورة ONLINE بث مباشر ماتش الهلال اليوم| مشاهدة ksa sport live

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مشاهدة مباراة الهلال والشباب ksa بث مباشر| كورة ONLINE بث مباشر ماتش الهلال اليوم| مشاهدة ksa sport live يستعد الهلال ليحل ضيفًا على نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

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مشاهدة مباراة الهلال والشباب ksa بث مباشر| كورة ONLINE بث مباشر ماتش الهلال اليوم| مشاهدة ksa sport live المباراة عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

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مشاهدة مباراة الهلال والشباب ksa بث مباشر| كورة ONLINE بث مباشر ماتش الهلال اليوم| مشاهدة ksa sport live الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات الهلال ضد الشباب

مشاهدة مباراة الهلال والشباب ksa بث مباشر| كورة ONLINE بث مباشر ماتش الهلال اليوم| مشاهدة ksa sport live يوضح لنا أن التفوق والنجاح كان حليف الهلال في معظم المباريات، إذ أن الفوز كان حليف الأزرق في 13 مباراة من أصل 22 لقاء جمعهما، وكان لليوث نصيب من الفوز في 4 مباريات، وحسمت 5 مواجهات بالتعادل.

مشاهدة مباراة الهلال والشباب ksa بث مباشر| كورة ONLINE بث مباشر ماتش الهلال اليوم| مشاهدة ksa sport live فريق الهلال استطاع أن يزور شباك الشباب بـ34 هدف، بينما سجلوا الليوث 19 هدفًا في شباك الأزرق.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.