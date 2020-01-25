اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC

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مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC يستعد الهلال ليحل ضيفًا على نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC مباراة الهلال والشباب

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC المباراة عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

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مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC ويستعرض الخليج 365 الرياضي تاريخ مواجهات الهلال ضد الشباب

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC يوضح لنا أن التفوق والنجاح كان حليف الهلال في معظم المباريات، إذ أن الفوز كان حليف الأزرق في 13 مباراة من أصل 22 لقاء جمعهما، وكان لليوث نصيب من الفوز في 4 مباريات، وحسمت 5 مواجهات بالتعادل.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC الهلال استطاع أن يزور شباك الشباب بـ34 هدف، بينما سجلوا الليوث 19 هدفًا في شباك الأزرق.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC الهلال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.