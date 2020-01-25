اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC الهلال السعودي

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مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC الهلال السعودي يستضيف الشباب نظيره الهلال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

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ويقام اللقاء عند الساعة السادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC الهلال السعودي فريق الشباب في مباراة اليوم عن الفوز الغائب أمام الهلال منذ عام 2014، عندما التقى الفريقان وحقق الليث الأبيض فوزه الرابع في تاريخ مواجهتهما، وتوقفت عند ذلك انتصاراته.

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مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الشباب بث مباشر Al Hilal SFC الهلال السعودي اللقاء بتاريخ 14 أكتوبر 2014، وحقق الشباب الفوز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

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ومنذ ذلك الحين تلقى فريق الشباب 7 هزائم أمام الهلال وكان التعادل سيد الموقف في لقائين.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.