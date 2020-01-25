اونلاين | كول كورة Hilal مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الهلال (جوميز)

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معلومات مباراة الهلال والشباب

البطولة : الدوري السعودي 2019 .

موعد المباراة : الساعة 5:10 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 6:10 مساءاً بتوقيت السعودية.

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تاريخ المباراة : السبت الموافق 25-1-2020 .

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

التعليق الصوتي : جعفر الصليح .

ملعب المباراة : استاد الملك فهد الدولي .

نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .