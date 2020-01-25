شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 25 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السبت 25 يناير 2020

تقام اليوم السبت 25-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

حيث يلتقي برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز.

ويستضيف الشباب نظيره الهلال في الدوري السعودي.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي برينتفورد Vs ليستر سيتي، الساعة 2:45.

ميلوول Vs شيفيلد يونايتد، الساعة 2:45.

وست هام يونايتد Vs وست بروميتش، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8.

بيرنلى Vs نورويتش سيتي، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 9.

ساوثهامبتون Vs توتنهام، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2.

نيوكاسل يونايتد Vs أكسفورد تاون، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 10.

هال سيتي Vs تشيلسي، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا بترو أتلتيكو Vs ماميلودى صن داونز، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 7.

بلاتينيوم ستارز Vs الهلال السوداني، الساعة 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1.

فيتا كلوب Vs شبيبة القبائل، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1.

زيسكو يونايتد Vs أول أغسطس، الساعة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 7.

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الترجي Vs الرجاء، الساعة 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني إسبانيول Vs أتلتيك بلباو، الساعة 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

فالنسيا Vs برشلونة، الساعة 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

ديبورتيفو ألافيس Vs فياريال، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3.

إشبيلية Vs غرناطة، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي سبال Vs بولونيا، الساعة 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4.

فيورنتينا Vs جنوى، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4.

تورينو Vs أتالانتا، الساعة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اينتراخت فرانكفورت Vs لايبزيج، الساعة 4:30 على قناة beIN SPORT HD 5

فرايبورج Vs بادربورن، الساعة 4:30.

فولفسبورج Vs هيرتا برلين، الساعة 4:30.

بوروسيا مونشنجلادباخ Vs ماينز، الساعة 4:30.

يونيون برلين Vs أوجسبورج، الساعة 4:30.

بايرن ميونخ Vs شالكه، الساعة 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5.

مواعيد مباريات الدوري السعودي أبها Vs الفيصلي، الساعة 2:55 على قناة السعودية الرياضية.

الشباب Vs الهلال، الساعة 5:10 على قناة السعودية الرياضية.

الاتحاد Vs العدالة، الساعة 7:10 على قناة السعودية الرياضية.