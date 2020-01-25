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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتخذ خطوة جدية لضم رودريجو مورينو والان مع التفاصيل
السبت 25 يناير 2020
اتخذ نادي برشلونة خطوة جدية بشأن التعاقد مع الإسباني رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، في الميركاتو الشتوي بشهر يناير الجاري.
ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد، خاصة بعد إصابة الأوروجوياني لويس سواريز، والتي ستبعده عن الملاعب حوالي 4 أشهر.
عرض جديد من برشلونة لضم مورينو مهاجم فالنسيا
أشارت صحيفة ''سبورت'' الإسبانية، أن برشلونة يجري محادثات مع نظيره فالنسيا، بشأن ضم مهاجمه روريجو مورينو، وأكدت الصحيفة أن الساعات القليلة الماضية شهدت إتخاذ برشلونة خطوة للأمام، بتقديم أقتراح أخر من أجل التوصل لإتفاق مع فالنسيا.
وطلب برشلونة من قبل التعاقد مع مورينو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويريد فالنسيا وضع بند شراء إلزامي بقيمة 60 مليون يورو، بينما يرغب برشلونة أن يكون هذا البند اختياري وليس إلزاميًا. ولحل هذه الأزمة، اقترح برشلونة دفع غرامة إلى فالنسيا، إذا لم يحول الإعارة في نهاية الموسم إلى بيع نهائي.
ووفقًا لهذا السيناريو سيستفيد جميع الأطرف، برشلونة سيتعاقد مع مهاجم بدلًا من سواريز المصاب، وسيضمن فالنسيا الحصول على مقابل مادي إذا لم يفعل برشلونة بند الشراء، وستستمر المفاوضات حتى نهاية الميركاتو الجاري يوم 31 يناير.
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