شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب اليد قبل النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبى منتخب مصر لكرة اليد، والجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك بمقر فندق الإقامة بالعاصمة التونسية، بحضور المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم، السبت.

وخلال اللقاء، حفز وزير الرياضة لاعبي المنتخب الوطني قبل النهائي الأفريقي المرتقب غدًا، الأحد، أمام نظيره المنتخب التونسي الشقيق، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الثنائية، وهي لقب البطولة الأفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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وأثنى صبحي على أداء كل اللاعبين في مباراة قبل النهائي والتي انتهت بفوز منتخب مصر على المنتخب الجزائري الشقيق بنتيجة ٣٠ مقابل ٢٧، والذي اعتبره «صبحي» فوزا مهما، ودافعا كبيرا للتتويج بالبطولة، والتغلب على المنتخب التونسي القوي، والذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

وفي ختام حديثة وجه صبحي الشكر لكل أبطال منتخب مصر على الأداء الذي بذل طوال البطولة، مشيرًا إلى أن جماهير مصر ستكون في انتظارهم في مطار القاهرة عائدين بكأس البطولة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قام أمس بمؤازرة المنتخب المصرى من مدرجات ملعب المباراة والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني على شقيقه المنتخب الجزائري بنتيجة ٣٠ / ٢٧، ويعود اليوم إلى القاهرة.