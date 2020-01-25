شكرا لقرائتكم أحمد عادل يجرى عملية جراحية فى عينه.. ويطالب الجماهير بالدعاء له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة ، من جماهير الكرة المصرية الدعاء له حيث نشر صورته عبر تويتر قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة بالعين ، وخاض فريق مصر للمقاصة مرانه الأول عقب رحيل الجهاز الفني السابق للفريق ، بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الـ14 للدوري بنتيجة 3/1 واحتلال الفريق المركز الـ15 في الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.

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