شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يتلقى عرضا مغريا للرحيل عن الأهلى فى يناير الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام القليلة الماضية أنباء قوية حول تلقى أحمد فتحى لاعب الفريق عرضاً مُغريا للغاية من أحد أندية القمة فى الدورى الإماراتى، للرحيل له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول مسئولو النادى الإماراتى استغلال عدم تجديد أحمد فتحى عقده مع الأهلى من أجل إقناعه والتعاقد معه فى يناير الجارى، فيما يرغب الأهلى فى الحفاظ على اللاعب وعدم الاستغناء عنه حالياً على الإطلاق.

أحمد فتحى يُعد من الركائز الأساسية فى الأهلى ويرفض الجهاز الفنى رحيله من النادى خلال الفترة الحالية سواء للدورى الإماراتى أو لأى دورى أو ناد آخر وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن أحمد فتحى مُستمر فى الفريق ولن يرحل حالياً، موضحاً أن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين المؤثرين.

على صعيد متصل، بات رحيل صالح جمعة لاعب الفريق مسألة وقت حيث يتناقش مسئولو النادي حالياً بشأن العرض الانسب للاعب ورفض الأهلى طلب صالح جمعة بالرحيل نهائياً من القلعة الحمراء بعدما أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عدم حاجته للاعب وطالب بالاستغناء عنه فى يناير الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

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فايلر أكد مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادى فى يناير الجارى حيث شدد فى مؤتمر صحفى عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدورى على أنه لا يحتاج صالح جمعة فى الفريق وتمنّى له التوفيق فى مكان آخر.

وبعد قرار فايلر طلب صالح جمعة الرحيل على سبيل البيع النهائى وتحدث مع مسئولى النادى بشأن منحه الاستغناء النهائى وعدم الخروج بنظام الإعارة وفقاً لرغبة الأهلى، وأكد صالح جمعة أنه يرغب فى الرحيل لأى نادً نهائياً حتى يشعر معه بالاستقرار بدلاً من التنقل من نادً لأخر بشكل مُستمر.

وقابل الأهلى رغبة صالح جمعة بالرفض التام وأكد مسئولو النادى للاعب أنه سيرحل على سبيل الإعارة فقط لأى نادً داخل مصر أو خارجها، ويحاول مسئولو الأهلى حاليًا تسويق صالح جمعة قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية لكنهم مازالوا يجدون أزمة فى تسويق اللاعب خاصة أن أكثر من نادى يخشى من إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية كما أن صالح يُبالغ فى طلباته لمالية يرغب فى الحصول عليها من النادى الذى قد يلعب له.

ويرفض مسئولو الأهلى بيع صالح جمعة نهائيًا واتفقوا على أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة لأى نادٍ داخل مصر أو خارجها لمدة ستة شهور أو موسمًا، وسيتم الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يُكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع عدة أندية لتسويق اللاعب، وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن هناك عروض خارجية لصالح جمعة لاعب الفريق ولكنها لم ترتقى إلى الرسمية، مشيراً إلى أنه ليس من بينهم أى عرض سعودي.