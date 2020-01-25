شكرا لقرائتكم رخصة الفيفا تهدد الاستعانة بالـvar مع بداية الدور الثانى فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بإتحاد الكرة، مفاجأة جديدة بخصوص موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم، وأوضح أنه من الوارد تأجيل تطبيق التجربة وعدم إنطلاقها مع بداية الدور الثانى بالدورى.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن الأمر متوقف فى النهاية على موافقة الجهة التابعة للفيفا والمسؤولة عن تقنية الفيديو الـifap، على منح الحكام المصريين لرخصة الحكم الفيديو.

وقال المصدر ذاته إنه رغم استيعاب الحكام المصريين للدورات التدريبية وانتظامهم إلا أنه فى النهاية ربما يمنح مندوب الفيفا الرخصة بعد انتهاء الدورة إلى 15 أو 20 حكما، من بين الـ54 المشاركين وهو عدد غير كاف لتطبيق التقنية فى جميع مباريات الدورى العام بداية من الدور الثانى.

وأضاف أن اتحاد الكرة متمسك بتطبيق التقنية هذا الموسم بعد التعاقد مع الشركة الأسبانية ووصول كافة الاجهزة والمعدات، ولكن الأمر متوقف على الرخصة من جانب الفيفا بعد نهاية الدورة الحالية يوم 8 فبراير المقبل.

كما يتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

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واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يومياً كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.

وانطلقت بالفعل الدورات التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الـvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.. ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.