الأهلي يحفز لاعبيه قبل لقاء النجم الساحلي بدوري الأبطال

قام النادي الأهلي بصرف مكافآت مالية للاعبيه خلال الساعات الأخيرة تحفيزا لمباراة النجم الساحلي، التي من المقرر إقامتها غدا الأحد الموافق 26 يناير 2020، والتي يستضيفها ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة دوري المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وكان مجلس إدارة الفريق الأحمر قد استقر على صرف مكافآت استثنائية للاعبين بعد أن نجح في الفوز في أثني عشر لقاء متتالي ببطولة الدوري الممتاز، وتحفيزا للاعبين للفوز بلقاء النجم المرتقب وحصد الثلاث نقاط والتأهل للدور التالي بالبطولة الإفريقية.

جديرا بالذكر أن مباراة الأهلي والنجم الساحلي ستقام غدا الأحد الموافق 26 يناير الجاري بدلا من 24 من الشهر نفسه، وكانت القوات الأمنية قد وافقت على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة.