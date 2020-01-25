الأهلي يرفض رحيل صالح جمعة نهائيا

قام مجلس إدارة النادي الأهلي باستقبال مطالب اللاعب صالح جمعة بالرحيل عن صفوف الفريق بالرفض، بالرغم من تصريحات مدرب الفريق “السويسري رينيه فايلر” بعدم حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب وجهودة ومطالبه بالاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان السويسري قد منح الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بالدوري العام، مشيرا إلى عدم حاجة الفريق إلى خدماته متمنيا له التوفيق والتألق مع فريق آخر.

وبعد تصريحات المدير الفني للأهلي، قام اللاعب بمطالبة إدارة الفريق الأحمر بالرحيل عن صفوفه نهائيا على سبيل البيع رافضا الرحيل بنظام الإعارة، الأمر الذي رفضه مسئولو المارد الأحمر؛ حيث يقوم الفريق بتسويق جمعة تجهيزا لإعارته قبل غلاق الميركاتو الشتوي الجاري.