المصري البورسعيدي يختتم استعداداته لمباراة نواذيبو الموريتاني

ينهي النادي المصري البورسعيدي استعداداته اليوم لخوض لقاء نواذيبو الموريتاني، التي من المقرر إقامتها غدا الأحد الموافق 26 يناير 2020، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، تلك التي تقام ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق البورسعيدي لخوض المران الرئيسي اليوم على ستاد الإسكندرية في ظل حضور كل من مدرب الفريق “إيهاب جلال” والمؤتمر الصحفي للقاء.

ويقع الفريق البورسعيدي في المرتبة الثانية بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويليه فريقي رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين، بينما يحتل فريق بيراميدز صدارة الترتيب بـ12 نقطة.

ومن المقرر أن يقوم طاقم تحكيم دولي مغربي بإدارة المباراة، على أن يقوم السوداني عصام شعبان بالتنسيق العام للمباراة، بينما يقوم النيجيري اوكي سيلفانز اوبي بالتنسيق الأمني للقاء.