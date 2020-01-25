مدافع الأهلي السابق على أعتاب الانتقال إلى الدراويش

ترغب إدارة النادي الإسماعيلي في تدعيم صفوف الفريق في خط الدفاع، لذا أصبح مهاجم النادي الاهلي السابق ولاعب الجونة حاليا “لؤي وائل” ضمن حسابات الفريق الأصفر للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الجاري، بعد مطالب عدة من المدير الفني للفريق لتدعيم صفوف الفريق في خط الدفاع.

وكان أحد وكلاء اللاعبين قد اقترح اسم اللاعب للتعاقد معه، خاصة وأن اللاعب يجيد اللعب في منطقتي الظهير الأيسر والدفاع، وما زال البحث جاري من قبل إدارة الدراويش بعد طرح اسم اللاعب على الجهاز الفني واللجنة الفنية للفريق قبل الموافقة على ضم مدافع الجونة رسميا.

وكان اللاعب قد بدأ اللعب بين صفوف المارد الأحمر، لينتقل بعدها إلى فريق ليرس البلجيكي ومن ثم إلى فريق الإنتاج الحربي، وأخيرا إلى الجونة.