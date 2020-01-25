شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه: بحب عادل إمام وبعشق ورق العنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم فى برة الملعب هى جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه 11 مرة، وآخر البطولات التى حققتها ذهبية سيرياس الدولية التى أقيمت سبتمبر الماضى، وتحتل حاليا لاعبة المنتخب المركز الثانى فى التصنيف العالمى للكاراتيه، وهو ما يقربها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 فكان معها الحوار التالى.. هل تساعد جيانا والدتها فى أعمال المنزل؟ بصراحة لا أساعد بقدر كبير بسبب ظروف التدريبات والبطولات. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مش بدخل المطبخ كتير لكن الأكلة المفضلة سواء فى طبخها أو تناولها هى ورق العنب.

جيانا ووالدتها هل هناك نظام غذائى تسيرين عليه؟ طبعا لأنى بكون مرتبطة بوزن محدد للبطولات وأسير وفق النظام الغذائى الذى يحدده طبيب الشركة الراعية، فهو الذى يرتب نظام الوجبات، خاصة أن كل مرحلة لها أكلات محددة، وكل وجبة بنسب معينة للالتزام بوزن المنافسات. Advertisements هل تتابعين الأعمال السينمائية؟ طبعا.. كلما تتاح الفرصة.

جيانا فاروق من هو نجمك المفضل؟ الزعيم عادل إمام والفنان أحمد حلمى. ماذا تفعل بطلة العالم عندما تتعرض للمعاكسة هل تستخدم العنف؟ لا خالص.. لا أفعل شيئا وأتجاهل الموقف قائلة "ولا حاجة".

جيانا فاروق



جيانا فاروق



جيانا فاروق



جيانا و شقيقها هل تفضلين الملابس الكاجوال أم الفورمال؟ الكاجوال أسهل لكن كل حاجة ليها وقتها، خاصة أنها تناسب الرياضيين.

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