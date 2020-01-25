شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضم كاسونجو لقائمة الزمالك أمام مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على ضم الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، لقائمة مباراة الأبيض أمام وادى دجلة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويظهر كاسونجو مع الفريق أمام دجلة لأول مرة منذ عودته للأبيض وقيده فى القائمة المحلية والأفريقية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك عقب فسخ تعاقده مع نادى الوداد البيضاوى المغربى الذى انضم له بداية الموسم الجارى، حيث خضع المهاجم الكونغولى لبرنامج فنى وبدنى خاص خلال الفترة الماضية ليُصبح جاهزًا لدعم خط هجوم الأبيض فى المباريات المقبلة سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى المدرب الفرنسى لمنحه الفرصة للمشاركة أمام وادى دجلة من أجل تجهيزه بأفضل صورة للمرحلة المقبلة.

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وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مع ارتدائه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقيد مسئولو الزمالك، كهربا بالقميص رقم 2 قبل أن يتم رفعه من القائمة ليحصل عليه الكونغولى كاسونجو فى البطولة الأفريقية فيما حصل اللاعب على الرقم 30 من الزمالك فى البطولات المحلية خاصة أنه أصبح القميص الشاغر عقب حصول صاحب هذا القميص وهو مصطفى فتحى صانع ألعاب الأبيض على القميص رقم 14 محليًا عقب رحيل أيمن حفنى مطلع الموسم الجارى إلى مصر المقاصة.

واستبعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، كاسونجو من قائمة مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون عدم تواجد المهاجم الكونغولى كابونجو كاسونجو لعدم جاهزيته لمباراة مازيمبى حيث فضل أن يتم تجهيزه لمباراة وادى دجلة.