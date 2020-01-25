شكرا لقرائتكم خبر عن قصة رحيل أحمد فتحى للدورى الإماراتى وبقاء صالح جمعة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام القليلة الماضية أنباء قوية حول تلقى أحمد فتحى، لاعب النادى الأهلى، عرضاً مُغرياً للغاية من أحد أندية القمة بالدورى الإماراتى للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويحاول مسئولو النادى الإماراتى استغلال عدم تجديد أحمد فتحى عقده مع الأهلى وإقناعه بالتعاقد معه فى يناير الجارى، فيما يرغب الأهلى فى الحفاظ على اللاعب وعدم الاستغناء عنه حالياً على الإطلاق.

أحمد فتحى يُعد من الركائز الأساسية فى الأهلى، ويرفض الجهاز الفنى رحيله عن النادى خلال الفترة الحالية، سواء للدورى الإماراتى أو لأى دورى أو نادٍ آخر، وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، أن أحمد فتحى مُستمر فى الفريق ولن يرحل حالياً، وأن الفريق يحتاج جهود جميع هؤلاء اللاعبين المؤثرين.

على صعيد متصل، بات رحيل صالح جمعة لاعب الفريق مسألة وقت حيث يناقش مسئولو النادى حالياً العرض الأنسب للاعب، ورفض الأهلى طلب صالح جمعة بالرحيل نهائياً من القلعة الحمراء بعدما أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عدم حاجته للاعب مطالبا بالاستغناء عنه فى يناير الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

فايلر أكد مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادى فى يناير الجارى وقال فى مؤتمر صحفى عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدورى إنه لا يحتاج صالح جمعة فى الفريق، وتمنّى له التوفيق فى مكان آخر.

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وبعد قرار فايلر طلب صالح جمعة الرحيل على سبيل البيع النهائى، وتحدث مع مسئولى النادى بشأن منحه الاستغناء النهائى وعدم الخروج بنظام الإعارة وفقاً لرغبة الأهلى، وأكد صالح جمعة أنه يرغب فى الرحيل لأى نادٍ نهائياً حتى يشعر معه بالاستقرار بدلاً من التنقل من نادٍ لآخر بشكل مُستمر.

وقابل الأهلى رغبة صالح جمعة بالرفض التام، وأكد مسئولو النادى للاعب أنه سيرحل على سبيل الإعارة فقط لأى نادٍ داخل مصر أو خارجها، ويحاول مسئولو الأهلى حاليًا تسويق صالح جمعة قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية لكنهم مازالوا يجدون أزمة فى تسويق اللاعب خاصة أن أكثر من نادٍ يخشى من إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية، كما أن صالح يُبالغ فى طلباته لمالية يرغب فى الحصول عليها من النادى الذى قد يلعب له.

ويرفض مسئولو الأهلى بيع صالح جمعة نهائيًا واتفقوا على أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة لأى نادٍ داخل مصر أو خارجها لمدة ستة أشهر أو موسم، وسيتم الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، ويُكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع عدة أندية لتسويق اللاعب، وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن هناك عروضاً خارجية لصالح جمعة لاعب الفريق ولكنها لم ترتق إلى الرسمية، مشيراً إلى أنه ليس من بينهم أى عرض سعودى.