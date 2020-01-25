شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكم عربى يدير مباراتين لـ3 أندية مصرية هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقى حكام مباراة الأهلى مع الهلال السودانى، المقرر إقامتها 1 فبراير المقبل فى أم درمان السودانية، فى إطار الجولة السادسة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

كما حدد الاتحاد العربى حكام مباراة قمة إياب ربع نهائى كأس محمد السادس لدورى أبطال العرب، بين ناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، التى ستقام فى الإسماعيلية.

والمفاجأة أن الحكم الذى سيدير مباراة الأهلى والهلال هو نفسه الذى سيدير مواجهة الإسماعيلى والاتحاد فى البطولة العربى.

وكان الأهلى قد فاز على الهلال السودانى فى القاهرة 2/ 1، فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، فى حين نجح الإسماعيلى فى العودة من الإسكندرية بفوز غالى على زعيم الثغر بهدف نظيف.

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واختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" 8 حكام ساحة من القارة الأفريقية لحضور معسكر لإعداد الحكام المرشحين لمونديال كأس العالم قطر 2022 من بينهم الحكم رضوان جيد، الذى ينتمى لعصبة سوس.

وسيخوض الحكام الأفارقة المرشحين للمونديال، معسكرا إعداديا سيقام فى العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة المتراوحة ما بين 9 و13 مارس القادم.

واختارت الفيفا الجزائرى مصطفى غربال والمصرى أمين عمر والمغربى رضوان جيد والغامبى بكارى جاساما والسنغالى ماجيتى نداى والجنوب أفريقى فيكتور جوميز والإثيوبى تيسيما بمالاك وندالا نجامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لمعرفة الحكم الذى سيدير مباريات لـ3 أندية مصرية هذا الأسبوع من هنا