شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مناقشة عروض رحيل الشناوي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الأهلي، ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، فكرة مناقشة العروض التي تلقاها محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، نظراً للحاجة الشديدة لخدماته، سواء في بطولة الدوري العام أو على المستوى القاري، وجدد أكثر من ناد أوروبي رغبته في ضم محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد المستويات الجيدة التى قدمها الحارس الدولي مع الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

ورغم أن الشناوي أغلق باب العروض وأعلن تركيزه مع الأهلي خلال الفترة الماضية بعدما تلقى عدة عروض أوروبية أبرزها من أندية فرنسية وبلجيكية، وأخرى عربية وكان أبرزها من النصر السعودي، إلا أن الأيام الماضية شهدت تلقى الحارس الدولي تأكيدات من شركة تسويق إنجليزية أن هناك عدة أندية أوروبية أبدت رغبتها مُجدداً في التعاقد معه خلال ميركاتو الشتوي الجاري.

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وأكد محمد الشناوي أنه لن يرحل إلا بموافقة الأهلي، مؤكداً أن كل تركيزه حالياً مع فريقه ومع المنتخب الأول، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات هامة محلياً وأفريقياً مع الأهلي والمنتخب.

من ناحية أخرى، علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالموافقة على الاستبدال في قوائم الأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية بحد أقصى ٤ لاعبين، وقال عبد الحفيظ: "هذا القرار مخالف للوائح التي بدأت عليها النسخة الحالية من البطولة، فكان من الأولى أن يتم الإعلان عنها أو وضعها في اللائحة قبل انطلاق المباريات"، وأضاف: "القرار ليس منصفًا على الإطلاق، ووضع لكي يساعد فرق بعينها في البطولة الأفريقية".

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط.